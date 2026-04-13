シンガー・ソングライターの松任谷由実（７２）が虫垂炎と診断されたため、７月２８日に予定していたコンサートツアーの高崎公演を９月２２日に延期することを発表した。１３日に公式サイトで「高崎公演延期のお知らせ」と題し、いつも松任谷由実を応援頂き、ありがとうございます。この度、定期健診にて『虫垂炎』と診断されました」と報告。「現時点では特に体調が悪いといった事はなく、緊急を要する状況ではありませんが