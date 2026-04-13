オムニウッチーさんの、新社会人を見て当時の自分を思い返したエピソードを描いた漫画が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む街をゆく新社会人の姿を見て、自分の若い頃を思い出した女性。就職氷河期に入社した会社は、今なら「コンプラ的にアウト」なことばかりで…という内容で、読者からは「当時としてもこれはヒドい！」「不適切すぎる」「まさに今、こんな会社にいます…」