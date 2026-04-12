ストライクやボールの判定をロボット審判に検証を委ねる「ABSチャレンジシステム」が、MLBの2026年シーズンから正式に取り入れられている。2022年からマイナーリーグで正式導入され、昨季はスプリングトレーニングキャンプ、そしてオールスターゲーム限定の試験導入だった。これは、選手が審判のストライク・ボールの判定に納得いかない場合、異議を申し立てることができるシステムのこと。検証を求めることができるのは各チ