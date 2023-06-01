掲げられた中国国旗（左）と米国国旗＝2025年12月、北京（共同）【北京共同】北京の首都体育館で10日、米国と中国の関係改善につながった「ピンポン外交」から55年を記念する卓球の親善試合が開かれた。1971年4月の試合と同じ会場で当時の両国選手4人が再会し、ラケットを握った。国営通信新華社が11日伝えた。ピンポン外交は71年の世界選手権名古屋大会で1人の米国選手が中国代表のバスに乗り合わせたことで始まった一連の交