ロベルト・デ・ゼルビ監督がトッテナム・ホットスパーでの初陣を振り返った。12日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。プレミアリーグ第32節が現地時間12日に行われ、チャンピオンシップ（2部リーグ）降格圏に沈むトッテナム・ホットスパーはサンダーランドと対戦した。一進一退の攻防が続く中で迎えた61分、ノルディ・ムキエレが大胆なカットインから放ったミドルシュートがミッキー・ファン・デ・