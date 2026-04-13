デザイナーのヨシヨシミさんの漫画「トイレの順番待ちで生まれた優しさの輪」が、Xで話題となっています。【漫画】本編を読む外出先で、娘とトイレに入ったときのこと。「けっこう並んでいるな」と思った矢先、娘が「おしっこ！」と言い出し…という内容で、読者からは「優しい世界」「日ごろの行いのたまものですね！」「間に合ってよかった」などの声が上がっています。逃げ場のない状況で起きた“まさかの展開”ヨシヨシ