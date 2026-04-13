4回2失点で今季2敗目も…6Kは渡米後最多【MLB】レンジャーズ 5ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャース・佐々木朗希投手は12日（日本時間13日）、本拠地のレンジャーズ戦に先発し、4回5安打2失点で今季2敗目を喫した。最速98.3マイル（約158.2キロ）、防御率6.23。試合後、バッテリーを組んだダルトン・ラッシング捕手は「個人的には防げる四球は何個かあった」と、反省点と好材料を見出した。初回先頭からい