会社の歓迎会で泥酔した50代の男性は、帰り道に尿意を催し、つい路上で「立ちション」をしてしまった。運悪く警察に見つかり交番へ同行されたが、悲劇はそれだけで終わらず……。【写真】この記事の写真を見る（2枚）男が行き着いた残酷な結末とは。永峰英太郎氏の『人はこんなことで破産してしまうのか！推し活、ペット、不倫、介護、投資……普通の人でもハマる落とし穴』（三笠書房）の一部を抜粋し、誰にでも起こり得る