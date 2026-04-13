元セクシー女優でタレントの蒼井そらが12日、自身のXを更新。11日から放送されていたABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画『愛のハイエナ特別版あつまれハイエナの森』での発言に対して寄せられたコメントに反応した。【写真】カ、カオス…蒼井そら“関係を”カミングアウトされた芸能人蒼井は、「私をビッチに変えた男の実名を暴露」とのトークテーマにスタジオがざわつく中、蒼井が恥ずかしそう