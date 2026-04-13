佐々木美玲（撮影・村上順一） 元日向坂46の佐々木美玲がこのほど、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』に出演。「sugar nineスペシャルステージ」では浴衣姿で、「ヴェールルージュ 美容専門学校 スペシャルステージ」では大人なルックでランウェイを歩いた。ステージ後にはインタビューに応じた。「関コレ」は初出演。「ランウェイは久々だったのですごく緊張しましたが、お