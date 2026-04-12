視点の違いが恐ろしい…という話【漫画】「先輩は綺麗な人だった」を読む理系大学・大学院という、女性が圧倒的に少ない閉鎖的な環境で起こった悲劇。理系女ちゃん(@rikejo_chan)が描く漫画『先輩は綺麗な人だった』は、同じ出来事を男性(後輩)と女性(先輩)それぞれの視点から描くことで、人間関係の恐ろしい「認識のズレ」を浮き彫りにしている。X(旧Twitter)で10万件以上の「いいね」を集めた本作が、なぜこれほどまでに読者の背