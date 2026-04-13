国際弁護士の八代英輝氏が13日、レギュラー番組のTBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。トランプ米大統領のホルムズ海峡封鎖の発表に「孤立を強める」との懸念を示した。トランプ大統領は12日、パキスタンで行われたイランとの協議で合意が得られなかったことを受けて「米海軍は、ホルムズ海峡に出たり入ったりしようとする全ての船を封鎖する作業に着手する」と、SNSで投稿した。八代氏は「到底まともな発想ではない