プロ野球パ・リーグは12日、3試合が行われました。首位ソフトバンクは日本ハムと対戦。3回に4点を失い3-5とされたソフトバンクは5回、周東佑京選手のタイムリーなどで3点を加え、勝ち越しに成功。7回には周東選手の2ラン、8回にも3点を加え突き放し11-7で勝利しました。日本ハムは今季のソフトバンク戦で5連敗となり3位に後退となりました。前日に勝率を5割に戻した楽天は5回に小郷裕哉選手のタイムリーで先制すると、1点リードの8