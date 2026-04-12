空港内の“異空間”？東成田駅は当初「成田空港駅」として開業し、空港の玄関口を担っていた駅です。その後、空港直結の新駅が整備されたことで役割が移り、現在の利用者は一部の空港利用者に限られています。空港敷地内にありながら、空港内とは思えない独特の静けさを持つ駅です。実はこの駅から空港第2ターミナルへは地下通路で徒歩移動が可能であり、実際に歩いてみると、こちらもまた異なる印象を受ける空間でした。【写真