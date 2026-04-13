トランプ米大統領とローマ教皇レオ14世/Reuters（CNN）ローマ教皇レオ14世がイランとの戦争について示した立場をめぐり、トランプ米大統領は12日、教皇を「外交政策にとって最悪だ」と強く批判した。トランプ氏は記者団に「核兵器を持つのは構わないと言うような教皇は好まない。彼は、世界を吹き飛ばすために核兵器を欲している国を軽く扱うべきではないと考える人物だ」と語り、「私は教皇レオのファンではない」と付け加えた。