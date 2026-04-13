シンガー・ソングライター松任谷由実（72）が、虫垂炎と診断され、手術を受けるため、予定していた公演を延期することが13日、公式サイトで発表された。【番組カット】凛としたたたずまい…モノトーン衣装に身を包んだ松任谷由実公式サイトに「高崎公演延期のお知らせ」を掲出し、現状を説明。「いつも松任谷由実を応援頂き、ありがとうございます。この度、定期健診にて『虫垂炎』と診断されました。現時点では特に体調が悪