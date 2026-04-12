奥さんが妊娠してつわりに苦しんでいると、なぜか旦那さんにも同じ症状が出てくることも……。今回は、妻のつわりがうつった旦那さんのエピソードをご紹介します。さっさと一人で病院に行け「妊娠中だった頃、つわりがひどくて何度も吐いてしまいました。そんな私を見た夫は『俺も気持ち悪くなってきた……』と言って寝込んでいました……。本当は夫には家事をやってほしかったけど、そんな調子なので頼めず。吐き気がある中、すべ