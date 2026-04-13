新生活シーズン。進学や就職を機にスマートフォン（スマホ）を買い替える人は多い。しかし、最近は端末価格が高くなっており、簡単に手が出せない。そんな中、リーズナブルな中古スマホが活況だ。前編では、「ゲオモバイル神田駅南口店」で中古スマホ市場の現状についてリサーチした。サブ機や子ども用に購入するという層も増えているようだ。後編では、中古スマホの選び方や人気機種について詳しく聞いてみた（BCN 寺澤克）。