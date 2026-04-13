健康やアンチエイジングのためにコーヒーを飲んでいる人は少なくありません。ポリフェノールが豊富で抗酸化作用が期待できる飲み物として注目されていますが、実は「深煎り」を選んでいる場合、その効果を十分に得られていない可能性があります。書籍『〈アンチエイジング版〉日本人の9割がやっている残念な習慣』（ホームライフ取材班／青春出版社）では、こうした思い込みの健康習慣について体の仕組みから解説しています。本稿