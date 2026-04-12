売れ残ったわんことの心温まるエピソードが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で401万回再生を突破し、「グッときました」「本当にありがとう」「実家の愛犬に会いたくなった」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『3万円で売れ残っていたボサボサの犬』を飼った結果…表情が全く違う『感動的な結末』】 売れ残っていたわんこ YouTubeチャンネル「ラプラスの悪魔」の投