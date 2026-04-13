朝起きたら、飼い主さんの隣で爆睡していた大型犬が可愛すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で37万4000回再生を突破し、「表情最高」「笑っちゃいました」といったコメントが寄せられています。 【動画：朝、ベッドの上で起床した男性→横を見てみると『大型犬』が爆睡していて…羨ましすぎる『幸せな光景』】 朝起きたら、隣にワンコが TikTokアカウント「yuntrish」に投稿されたのは、朝起