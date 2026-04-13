敵地レイズ戦米大リーグ・ヤンキースのジャズ・チザムJr.内野手の発言が話題を呼んでいる。「6番・二塁」で先発した11日（日本時間12日）の敵地レイズ戦。延長10回の守備でダブルプレーを決められず、4-5でサヨナラ負けを喫した。このプレーについての説明で基本的なルールを理解していなかった可能性が浮上し、「これは恥だ」「最低の野球IQ」などと批判が殺到している。4-4と同点の10回裏1死満塁。高く跳ねた打球は二塁手チ