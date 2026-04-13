ジャンプ作品の新情報を発表する番組『ジャンプPRESS』が、27日午後9時よりYouTubeジャンプチャンネルにて配信されることが決定した。【画像】『H×Ｈ』連載再開は間近！冨樫先生が投稿したクラピカ＆セーラーマーズのイラスト同番組は第5回目となり、過去には漫画『呪術廻戦』の完結時期の告知、『HUNTER×HUNTER』最新話の掲載日時などを発表するなど、重大ニュースを毎回届けている番組となっている。少年ジャンプ公式Xで