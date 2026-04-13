本拠地・レンジャーズ戦で先発【MLB】ドジャース ー レンジャーズ（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は12日（日本時間13日）、本拠地のレンジャーズ戦に先発し、4回5安打2失点で今季初勝利はならなかった。最速98.3マイル（約158.2キロ）、防御率6.23。毎回走者を背負う苦しい投球だった。初回無死一、二塁のピンチではシーガー、バーガー、ピーダーソンと3者連続三振。2回2死二、三塁ではデュランを空