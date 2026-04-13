大阪・和泉市の集合住宅の一室で、住人の村上和子さん（76）と長女で社会福祉士の裕加さん（41）が殺害された事件。2人には少なくとも10カ所以上の刺し傷があることが分かっていて、死亡したのは4月8日の午前4時ごろとみられています。室内からは凶器とみられる刃物は見つかっておらず、警察が付近の捜索を続けています。FNNは、死亡推定時刻の数時間前に娘の裕加さんと電話をしたという知人に取材。当時の様子を次のように証言し