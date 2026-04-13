送迎中の女児へのわいせつ行為などの容疑で逮捕された障害者施設の職員のスマホから、別の女児を含む複数の子どもへのわいせつ動画などが見つかっていたことが分かり、警視庁が余罪を調べている。施設の別の女児を撮影したわいせつ動画も…障害者施設を利用していた女の子にわいせつな行為をした疑いなどで元職員が逮捕された事件で、施設の別の子どもを撮影したわいせつ動画も見つかっていたことが分かった。障害者施設元職員の後