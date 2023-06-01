ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が12日（日本時間13日）、本拠でのレンジャーズ戦を前に会見を行った。同戦に先発する佐々木朗希投手の現状について聞かれた指揮官は「フォームの細かい部分を整理して、それを実際の投球にどうつなげるかという段階だと思う」とし「この登板前に取り組んできた内容には手応えがあるし、そこを継続して積み上げていってほしい」と語った。また、状態面については「先発投手としてはメ