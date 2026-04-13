お笑いコンビ「次長課長」の河本準一（５１）が離婚していたことが１３日、分かった。所属事務所が離婚と２人の子どもの親権について元妻が持つことを認めた。所属事務所は、スポーツ報知の取材に応じ、「離婚は事実です」と回答。子どもの親権についても「元妻がお持ちです」と答えた。離婚の経緯や具体的な時期については回答を避けたが、今後も変わらず仕事は続けていくと明かした。河本は２００３年３月にアイドルグルー