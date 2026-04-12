3月23日、忽然と姿を消した京都府南丹市の小学6年生、安達結希さん。当時、小学5年生だった安達さんは、卒業式に出席するため父親に小学校へ送ってもらったという。最大の謎とされているのが“空白の150m”だ。「父親が送り届けたとされる場所から学校までは、わずか150mしかありません。しかも午前8時という通学時間帯で、周囲にはほかの児童もいるはずの時間帯です。それにもかかわらず、防犯カメラにもドライブレコーダーにもい