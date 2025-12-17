Ä®ÅÄMFÉÛ»ÜÃ«æÆ¤¬¥ì¥ó¥¿¥ëÃæ¤ÎÉÙ»³¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡Ö²þ¤á¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¡×
¡¡¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ï17Æü¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤ÎMFÉÛ»ÜÃ«æÆ(25)¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÉÛ»Ü¤Ï2023Ç¯¤Ë¹ñ»Î´ÜÂç¤«¤éÄ®ÅÄ¤Ø²ÃÆþ¡£ºòµ¨¤ËÉÙ»³¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¡¢º£µ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°Àï30»î¹ç¤Ç2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¤Û¤«¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üMFÉÛ»ÜÃ«æÆ
(¤Õ¤»¤ä¡¦¤·¤ç¤¦)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2000Ç¯9·î21Æü(25ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ÅìµþÅÔ
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
175cm/70kg
¢£·ÐÎò
½ÙÂæ³Ø±à¹â-¹ñ»Î´ÜÂç-Ä®ÅÄ-ÉÙ»³-Ä®ÅÄ
¢£½Ð¾ìÎò
J2¥ê¡¼¥°:30»î¹ç2ÆÀÅÀ
J3¥ê¡¼¥°:29»î¹ç2ÆÀÅÀ
¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:6»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:6»î¹ç1ÆÀÅÀ
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦ÉÙ»³Â¦
¡Ö¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î2Ç¯´Ö¡¢²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢J2¾º³Ê¤ä¡¢·àÅª¤Ê»ÄÎ±¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÆ®¤¤¡¢Áö¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬É¬¤º¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢±þ±ç¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×
¢¦Ä®ÅÄÂ¦
¡ÖÉÙ»³¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
1Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎJ2Í¥¾¡¡¢J1¾º³Ê¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Ê·Ð¸³¡¢¤½¤·¤ÆÎý½¬¤ä»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¶¯ÅÙ¤äµ»½Ñ¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÙ»³¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤â¡¢ÉÙ»³¤Þ¤Ç»î¹ç¤äÎý½¬¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î³èÌö¤¬Ä®ÅÄ¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÄ®ÅÄ¤ÎÌö¿Ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¼«¿È¤â¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!¡×
