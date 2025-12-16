この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

アンティークコインマニアの渡辺孝祐氏が解説！第37回銀座コインオークションの見どころは？古代から近代までの希少コインが集結

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

アンティークコインマニアの渡辺孝祐氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【注目国内オークション開催!!】第37回 銀座コインオークションプレビュー!!」と題した動画を公開。年に一度開催される「第37回 銀座コインオークション」に出品される注目のコインについて解説した。



今回で37回目を迎える「銀座コインオークション」は、11月15日に帝国ホテルで開催される。渡辺氏は、37年間続く歴史あるオークションに対し「半端じゃないです。本当に尊敬します」と敬意を表した。オークションには日本のコインはもちろん、海外の希少なコインが多数出品されるという。



動画では、渡辺氏が注目するコインが複数紹介された。まず、LOT816「プトレマイオス朝 アルシノエ2世 オクタドラクマ金貨」は、「古代で最も大きいと言われる」大型金貨。描かれているアルシノエ2世は、後のクレオパトラ7世がその政治手法を参考にしたともいわれる古代を代表する女傑の一人だという。



続いて紹介されたのは、LOT819「ローマ帝国 ユリウス・カエサル アウレウス金貨」。カエサルは「生存中の人物として初めてコインに顔を刻ませた人物」とされ、渡辺氏はコインが自身の権力を強烈にアピールする「プロパガンダ的な役割があった」と解説した。



その他にも、人気の図案であるLOT838「中央アメリカ 山脈と太陽 8レアル銀貨」、希少性の高いLOT882「ドイツ領ニューギニア 極楽鳥 20マルク金貨」などが紹介された。特に、LOT936「イギリス ヴィクトリア ヤング ウナ＆ライオン 5ポンド金貨」は注目度が高く、渡辺氏は「ウォッチも88件です。半端じゃない数入ってます」とその人気ぶりを語った。