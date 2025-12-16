大みそかのNHK紅白歌合戦で司会を務める女優の綾瀬はるか（40）と、白組歌手のSixTONESのジェシー（29）との“初共演”をめぐって、すでに一部の旧ジャニーズファンからは不安の声が絶えない。

【こちらも読む】今年のNHK紅白はアイドルフェス！ 初出場のFRUITS ZIPPERにCANDY TUNEって？

2024年7月に交際が報じられた2人。直後には、ジェシーの父親の親族がいる米ラスベガスへの“婚前旅行”までスクープされていた。それだけに紅白の場で《電撃結婚報告しそう》というファンの“懸念”が高まっているのだ。

「NHKは公式ホームページで《とある場所からの生中継で、デビューからのSixTONESの歴史を感じられるようなスペシャルメドレーを披露します》と告知。綾瀬さんとは同じ画面に映らないように注意を払うのでしょう。司会は他に有吉弘行さんや今田美桜さんらがいますから、おそらく、ジェシーさんが綾瀬さんと直接言葉を交わすこともないとみられています」（スポーツ紙芸能担当記者）

ただし、「ジャニオタ」と呼ばれる旧ジャニーズのファンは疑念が拭えないようで……紅白が過去に“人生の節目を発表する舞台”として使われた記憶があるからだろう。

結婚報告ではないが、2013年の紅白では元AKB48の大島優子（37）がグループ卒業をサプライズ発表した。生放送の最中、台本にない形で、視聴者はもちろん、メンバーも知らされていなかったことから、当時は大炎上している。

「NHK側も寝耳に水で、紅白が予期せぬ個人発表の場として利用された前例として物議を醸しました。とはいえ、紅白はかつて“アイドルの恋愛の匂わせ”に利用されていました。昭和から80年代にかけて、有名なのが1984年の紅白で共演した郷ひろみさんと松田聖子さん。交際について踏み込んではいませんが、紅白の場で並んで映されたり、司会者が恋愛を前提に話を振ったりと、まるで結婚目前かのように扱っていました。そういう意味で、50代以上の視聴者、とりわけ旧ジャニーズを長年応援してきた世代にとって、綾瀬とジェシーが"交際前提"とした演出をされる可能性を疑わないようです」（芸能ライター）

松田と郷は年明けに破局。松田は、直後に俳優の神田正輝（74）と結婚した。85年の紅白で抱擁を交わした歌手の森昌子（67）と森進一（78）はその後に結婚し、夫婦になった後も紅白で共演している。

綾瀬とジェシーは果たして……。

◇ ◇ ◇

今年の紅白は、いつになく「アイドルフェス」だという。関連記事【こちらも読む】今年のNHK紅白はアイドルフェス！ 初出場のFRUITS ZIPPERにCANDY TUNEって？…では、その実態に迫っている。