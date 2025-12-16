15日午後6時すぎ、福岡市のJR博多駅近くで男性が刺される事件が起きました。逮捕されたのは、刺された男性の37歳の息子で、事件後に近くの交番に出頭し、「殺すつもりで刺した」「首を狙った」と話をしているということです。連日、人が刺される事件に、福岡では不安が広がっています。

■血だらけ「人が刺されている」と通報

並木雲楓フィールドキャスター

「福岡市博多駅の近くです。70代の男性が刺されたということです」

15日夜、福岡県の博多駅近くは騒然としました。

目撃者

「車が周りは動いているけど止まってたので、何で止まってるんだろうと思ったら男性が立ってて」

──男性は血だらけだった？

目撃者

「その時点でそうですね」

──全身血だらけ？

目撃者

「（血だらけ）のようには見えましたね。（血が）下に大量に流れていったので」

現場近くにいた人

「6時10分くらいに美容室に入る瞬間に、男性の叫び声というか大きな声は聞こえて、大学生がふざけているのかなと思って。何回か聞こえました」

警察によると、通報があったのは午後6時すぎ。

通報

「人が刺されている。血が出ている」

刺されたのは70代の男性。重傷とみられ病院で治療中ですが、搬送時、意識はあったということです。

■銃刀法違反の疑い 息子を現行犯逮捕

記者

「関係あるとみられる車を捜査員が調べています」

捜査員が入念に調べていたのは、路上に駐車された車の運転席。窓には血痕のようなものが確認できます。シートの下に見えるのは佐賀と書かれたナンバープレート。

目撃者によると、被害者の男性は事件直後、車にもたれていたということです。

目撃者

「左手か右手どちらか忘れたが、（車に）添えた状態で警察を待っていた」

現場は博多駅から約370メートル離れた繁華街。事件当時は人通りの多い時間です。

通報からわずか3分後、現場から420メートルほどの位置にある博多駅前の交番に現れたのは、刺したとみられる男。

男は住居不定、無職の酒井祐基容疑者（37）。刺された男性の息子でした。

酒井容疑者は包丁を持っていて、銃刀法違反の疑いで警察に現行犯逮捕されました。

警察の調べに対して、「父親を殺すつもりで刺した」「首を狙って刺した」などと供述しているということです。

■前日にも男女2人が刺される事件

──14日から引き続き事件が相次いでいて、不安とかはいかがですか？

現場近くにいた人

「人通りが多いからといって安全なわけではないのかなと思うと、出勤する時間とかすごく怖いなと思います」

現場近くにいた人が口にした不安。福岡市内で人が刺される事件は、2日連続で起きています。

14日、博多駅から5キロほど離れたみずほPayPayドームと隣接する商業施設では、男女2人が刺される事件がありました。

刺されたのは、アイドルグループ・HKT48のイベントスタッフの男性と、ライブで福岡に来ていたという岡山県在住の女性（27）。

このうち、男性への殺人未遂の疑いで15日、山口直也容疑者（30）が緊急逮捕されました。

山口容疑者は15日未明、公衆電話から「事件の男を見た」と通報。警察が「男は近くにいるか」と尋ねると、「本人だ」と答え、電話を切ったといいます。

「HKT48劇場」に月に5〜6回通う“常連客”だったという山口容疑者。調べに対して、「殺そうと思って刺した」と容疑を認めていて、女性を刺したこともほのめかしているということです。

2日連続で相次いだ刺傷事件。15日に博多駅近くの事件で逮捕された酒井容疑者は、父親と車に乗っている際、運転席に乗る父親を後部座席から刺したとみられています。警察は殺人未遂を視野に調べを進めています。

（12月15日放送『news zero』より）