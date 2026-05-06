西日本鉄道は５日、博多自動車営業所（福岡市）の路線バス運転士（６０歳代）が約１時間にわたってシートベルトを装着せずにバスを運転していたと発表した。発表によると、運転士は４日午後５時３５分頃から午後６時４５分頃までの間、博多駅発福岡タワー南口行きのバスを運行する際にシートベルトをしていなかった。乗客からの連絡で発覚し、運転士は同社の聞き取りに対して「装着したと思っており、指摘を受けるまで気付かな