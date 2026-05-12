俳優の岩下浩さんが４月８日に老衰のため死去したことが１２日、分かった。９３歳。劇団民藝が発表した。岩下さんは青学大を卒業後、５７年に劇団民藝付属水品演劇研究所に入所。５９年に劇団青年芸術劇場を結成、６７年に解散し、６８年に劇団民藝に入団した。数々の舞台に出演し、最後の舞台は１１年、藤沢周平原作「思案橋」の岩吉役だった。