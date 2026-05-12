東京・世田谷区の路上で、刃物を持った男が工事現場の関係者とみられる男性を追いかける事件があり、男は駆けつけた警察官に現行犯逮捕されました。警察官に囲まれ、取り押さえられる男。近くには包丁が確認できます。12日午後2時半前、世田谷区若林の路上で「包丁を持った男に追いかけられている」と目撃者から110番通報がありました。目撃した人：その人は「殺したい」ってナイフ見せて…。警視庁によりますと、男は包丁を2本持