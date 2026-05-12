去年11月、韓国・ソウルで飲酒運転の車にはねられ日本人の親子2人が死傷した事故で、韓国の裁判所は韓国籍の30代の男に対し、懲役5年の判決を言い渡しました。この事故は去年11月、ソウル・東大門で日本人観光客の親子2人が乗用車にはねられ50代の母親が死亡、30代の娘が重傷を負ったものです。車を運転していた韓国籍の30代の男からはアルコールが検出され、危険運転致死傷などの罪で起訴されました。韓国の裁判所はきょうの判決