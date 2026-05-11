去年11月、損保各社から損害調査などの業務を委託されている「新日本検定協会」がサイバー攻撃を受けた問題で、協会は11日、被害などの調査結果を公表しました。発表によりますと、漏洩したのは委託元である損害保険各社の顧客情報など約3万件です。漏洩した情報は委託を受けた保険会社の顧客の個人情報などで、氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどが含まれているということです。ただ、現時点では、これらを悪用されるなど