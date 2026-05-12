元お笑いコンビ・2700でピン芸人のツネ（43）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。「虚血性腸炎の疑い」であることを報告した。【写真】「無理しないで下さいね」「虚血性腸炎の疑い」と明かしたツネツネは「藤崎マーケットの田崎さんとランチへ行かせて貰いました！」と報告。「が、私が虚血性腸炎の疑いがあり、お茶させて頂きました」と続けた。「超久しぶりにお会いして、色んなお話ししてくれてめちゃくちゃ楽し