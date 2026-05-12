【モデルプレス＝2026/05/12】KEY TO LITの猪狩蒼弥が出演するファストフード「世界のキッチンカー」シリーズの新WebCM「つれてきたよスペイン 篇」が、5月12日より公開される。【写真】月10万美容課金するSTARTOジュニアの美肌◆猪狩蒼弥、海外旅行好きが興じてCM起用海外旅行や外食に行かなくても本格的な“海外グルメ”を手軽に味わえるキッチンカーは、ランチの定番として親しまれている。そうしたキッチンカーで人気の“海外