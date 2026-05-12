5月11日、歌手・milet（ミレイ）の公式サイトが《miletに関するお願いとご注意》と題した声明を発表し、一部ファンによる迷惑行為について注意喚起をおこなった。突然の発表に、ファンからは心配の声が相次いでいる。公式サイトでは、一部ファンによる待ち伏せや追跡、接触行為などの迷惑行為について指摘し、《今後、これらの行為が確認された場合、ただちに警察への通報および法的措置を含め、厳正に対処させていただきます