衝撃的な表情になってしまったゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で31万4000回再生を突破し、「もう！大好きです！」「まさかの二段構えw」「大爆笑しましたw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：車を運転中、ふと後部座席から『圧』を感じたので見てみた結果→大型犬が…衝撃的すぎる『表情』】 背後から圧を感じて… TikTokアカウン