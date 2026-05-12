5月11日、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄が自身のXを更新し、SNSを騒がせていたお笑い芸人・中山功太に対する “いじめ疑惑” について謝罪した。ただ、高橋は子ども向け番組に出演しており、反発が巻き起こっている。発端となったのは、5月5日配信のバラエティ番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（ABEMA）での中山のエピソードトーク。「中山さんは『僕の体感で言ったら10年くらいなんですけど、ずっといじめられ