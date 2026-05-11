株式会社 集英社では、デジタルコミックのキャンペーンとして、「集英社×日向坂46ひなたの推しマンガキャンペーン」を、2026年5⽉8⽇（金）より2026年5⽉31⽇（日）まで実施中だ。■「集英社×日向坂46ひなたの推しマンガキャンペーン」では、日向坂メンバーの“推しマンガ”を紹介中！集英社が人気アイドルグループ「日向坂46」とコラボして実施する本キャンペーン。キャンペーン特設サイトでは、グ