子どもが習い事の帰りに拾ってきた500円玉。よく見ると、普段の500円玉とはデザインが違う――。「これは本物のお金？」と母親がThreadsに投稿すると、「愛知県の記念硬貨だよ」「47都道府県バージョンがある」とその正体を教えるコメントが続々と寄せられました。【写真】500円玉の右上には「愛知県」という文字が…Threadsに投稿したのは5児の母である、あちゃさん（@acha_8home）です。習い事から帰ってくるなり、「“俺の500円