東京・世田谷区の住宅の敷地内に侵入して、入浴中の女性を盗撮したとして、東京経済大学4年の男が逮捕されました。警視庁によりますと、東京経済大学に通う大学4年生の佐藤快容疑者（21）は2025年8月、世田谷区の住宅敷地内に侵入し、入浴中の20代の女性を盗撮した疑いがもたれています。佐藤容疑者は散歩している最中にシャワーの音が聞こえたため、住宅と住宅の隙間から敷地内に侵入し、自身のスマートフォンを浴室の窓に向けて