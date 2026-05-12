トヨタ自動車は１１日、インドでの生産を担う合弁会社の新工場を西部マハラシュトラ州に建設し、２０２９年前半の稼働開始を目指すと発表した。新型のスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）を生産する。２６年に稼働予定の工場を含めてインドで４か所目の工場となり、生産能力は年５０万台規模に拡大する。新工場ではインド国内向けのほか、周辺国への輸出も視野に入れている。トヨタは工場建設の目的について「今後の需要拡大や市場変