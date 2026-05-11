なにかに挑戦する、勝負をかける、そんな日。最後に背なかを押してくれるのは、ファッションだったりするのかも。そこで今回は、着るだけで気が引き締まる「ジャケット」を厳選してご紹介します！しっかりした人に見られたい、そんな日はお洋服の力に頼ってみるのもアリです♡ここぞという日に背中を押す！Ray的・おまもり服なにかに挑戦する、勝負をかける、そんな日。最後に背中を押してくれるのは、ファッションだったりす