東京・世田谷区の住宅街で10日、パトカーに追跡された軽トラックの荷台に乗り込んだ警察官が発砲した。軽トラックが急発進したため警告後に引き金を引いたといい、けが人はいなかった。軽トラ運転席の天井に弾が当たる事件は、東京・世田谷区の住宅街で10日夕方に起きた。目撃者は「1台軽トラックが止まっていて、警察が窓から（運転手を）引っ張り出して、外に出して取り押さえるところを見た」と話す。パトカーに追跡された不審