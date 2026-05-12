福島県の磐越道で高校生ら21人が死傷した事故で、高校生を迎えに行くマイクロバスとみられる映像が見つかりました。不自然な走り方をしているように見えます。事故が起きた5月6日の午前4時40分ごろ。新潟市内の防犯カメラの映像です。画面右手からマイクロバスが現れます。バスは時折ブレーキを踏み、不自然な動きをしながら前方の車にじわじわと近寄っていきました。この3時間後、若山哲夫容疑者（68）が運転するマイクロバスは磐